ГФС и СБУ проверили заправки Glusco. Уверяют, что те не работают

Государственная фискальная служба совместно с работниками СБУ проверили деятельность сети АЗС Glusco и удостоверились, что она не работает.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

«Сотрудники ГФС совместно с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны», — отметили там.

Во время проверки правоохранители зафиксировали то, что АЗС не работают, а доступ к заправочных колонкам ограничен.

9 июля профильное энергетическое издание enkorr со ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что сеть АЗС Glusco приобрела компания Socar. Эту информацию опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов.

К тому же 5 июля часть заправочных станций возобновили работу, которую приостанавливали из-за расследования дела о теневой схеме продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качества топлива соответствует государственным стандартам. Все остальные резервуары закрыты. Фискальная служба отметила, что арест действовал и действует только на имущество, в частности на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.