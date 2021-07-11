У Молдові тривають парламентські вибори. Партії президента Санду прогнозують монобільшість

У Молдові 11 липня відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких прогнозують перемогу партії «Дія та солідарність» президента Майї Санду.

Про це пише Newsmaker.

Офіційно у виборах беруть участь 20 партій, але шанси потрапити до парламенту є лише у чотирьох.

За даними соціологічних опитувань, партія «Дія та солідарність» може претендувати на 50% голосів. На другому місці — блок партій колишніх президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна — об’єднання соціалістів та комуністів. Їм прогнозують близько 35% голосів. Ще дві партії перебувають на межі проходження до парламенту.

Водночас у соцопитуваннях не враховані голоси молдовської діаспори, яка на минулих президентських виборах дала близько 16% голосів з усіх. За кордоном саме Санду має найбільшу підтримку.

Якщо партія Санду переможе і набере понад 50%, то зможе самостійно утворити коаліцію та уряд. Що цікаво, якщо так станеться, то у всіх країнах «Асоційованого тріо» — Грузії, Молдові та Україні — у парламенті буде монобільшість.