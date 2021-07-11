В Молдове проходят парламентские выборы. Партии президента Санду прогнозируют монобольшинство

В Молдове 11 июля проходят досрочные парламентские выборы, на которых прогнозируют победу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду.
Об этом пишет Newsmaker.
Официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть только у четырех.
По данным социологических опросов, партия «Действие и солидарность» может претендовать на 50% голосов. На втором месте — блок партий бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина — объединение социалистов и коммунистов. Им прогнозируют около 35% голосов. Еще две партии находятся на грани прохождения в парламент.
В то же время в соцопросах не учтены голоса молдавской диаспоры, которая на прошлых президентских выборах дала около 16% голосов из всех. За рубежом именно Санду имеет наибольшую поддержку.
Если партия Санду победит и наберет более 50%, то сможет самостоятельно создать коалицию и правительство. Что интересно, если так произойдет, то во всех странах «Ассоциированного трио» — Грузии, Молдове и Украине — в парламенте будет монобольшинство.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент, потому что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны. Реагируя на это решение, большинство депутатов на заседании 23 апреля приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Санду. Постановление, в частности, поддержали депутаты от Партии социалистов.
- 28 апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначила досрочные выборы.