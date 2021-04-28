Президент Молдовы Санду распустила парламент

Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначила выборы на 11 июля.

Об этом сообщает NewsMaker.

Это стало возможным после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове. «Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее — на наших плечах», — заявила Санду.

Что происходит в Молдове?

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент, поскольку депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Реагируя на это решение, большинство депутатов на заседании 23 апреля приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Санду. Постановление, в частности, поддержали депутаты от Партии социалистов.

В проекте постановления говорится, что судьи Конституционного суда нарушили присягу, данную перед действующим составом парламента. В документе заявляют о существовании в Молдове конституционного и политического кризиса.

Кроме того, парламент Молдовы отменил указ о назначении судьей КС Домники Маноле (по совместительству главы суда).

Санду после этих решений парламента созвала срочное заседание Высшего совета безопасности и по его результатам призвала прокуратуру расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом.