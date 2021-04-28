Президент Молдови Санду розпустила парламент

Президент Молдови Майя Санду оголосила про розпуск парламенту країни та призначила вибори на 11 липня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним запровадження надзвичайного стану в Молдові. «Уряд повинен виділити гроші, необхідні для підготовки та проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє — на наших плечах», — заявила Санду.

Що відбувається в Молдові?

15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент, тому що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.

Реагуючи на це рішення, більшість депутатів на засіданні 23 квітня ухвалили проєкт постанови про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Санду. Постанову, зокрема, підтримали депутати від Партії соціалістів.

У проєкті постанови йдеться, що судді Конституційного суду порушили присягу, яку складали перед чинним парламентом. У документі заявляють про існування в Молдові конституційної і політичної кризи.

Крім того, парламент Молдови скасував указ про призначення суддею КС Домніка Маноле (за сумісництвом голови суду).

Санду після цих рішень парламенту скликала термінове засідання Вищої ради безпеки і за його результатами закликала прокуратуру розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом.