Глава ОП Єрмак разом із заступницею Держсекретаря США Нуланд обговорили майбутню зустріч Зеленського та Байдена

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Серед тем розмови — майбутня зустріч президентів двох країн.

Про це повідомляє Офіс президента України 10 липня.

Вони обговорили «актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення» майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США. Коли саме він відбудеться — невідомо.