«Жодних домовленостей без України». Нуланд і Кулеба зідзвонилися за підсумками зустрічі Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд щодо деталей переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві 16 червня.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

«Американська дипломатка розповіла, що під час переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу «Жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами», — йдеться у повідомленні.