«Жодних домовленостей без України». Нуланд і Кулеба зідзвонилися за підсумками зустрічі Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд щодо деталей переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві 16 червня.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
«Американська дипломатка розповіла, що під час переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу «Жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, Кулеба і Нуланд обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися у липні.
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.
- Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників.
- Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».