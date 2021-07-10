Глава ОП Ермак вместе с заместителем Госсекретаря США Нуланд обсудили предстоящую встречу Зеленского и Байдена

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонную беседу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Среди тем разговора — предстоящая встреча президентов двух стран.

Об этом сообщает Офис президента Украины 10 июля.

Они обсудили «актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение» предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Когда именно он состоится — неизвестно.