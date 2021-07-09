Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторських компаній

Національний банк установив тариф для компаній, які не є фінансовими установами, але реєструються як колекторські організації. Послуга вартуватие 24 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідно до змін, які внесли у закон «Про споживче кредитування», для реєстрації колекторської компанії тепер потрібно додавати документ, який підтверджує оплату за розгляд документів.

НБУ запроваджує реєстрацію колекторських компаній зі встановленням тарифу, оскільки саме він є регулятором колекторських компаній. Рішення про перегляд тарифів набуде чинності з 14 липня 2021 року.