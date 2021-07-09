Нацбанк установил тариф на регистрацию коллекторских компаний

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями, но регистрируются как коллекторские организации. Услуга будет стоить 24 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В соответствии с изменениями, которые внесли в закон «О потребительском кредитовании», для регистрации коллекторской компании теперь нужно добавлять документ, подтверждающий оплату за рассмотрение документов.
НБУ вводит регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа, поскольку именно он является регулятором коллекторских компаний. Решение о пересмотре тарифов вступит в силу с 14 июля 2021 года.
Обновленные реквизиты счетов для оплаты услуг в сфере регистрации и лицензирования обнародуют на специальной странице официального интернет-представительства НБУ.
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