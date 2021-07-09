У Швеції розбився літак з парашутистами. Загинули 9 людей

У Швеції, в околицях міста Еребру розбився одногвинтовий літак для стрибків з парашутом, на борту якого перебували пілот і вісім пасажирів.
Про це повідомляють Associated Press і Deutsche Welle.
Губернатор округу Еребру повідомив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив. Невеликий літак De Havilland DHC-2 Beaver розбився одразу після зльоту і загорівся. Усі загиблі були членами місцевого клубу парашутистів.
Управління з розслідування авіаційних подій створило комісію і попередньо вважає, що літак не зміг набрати достатню висоту, тому впав на землю.
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