У Чорне море під час навчань упав винищувач Болгарії

У Чорне море під час тренувального завдання в рамках навчань «Шабла-21» впав винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Болгарії.
Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.
«Сьогодні, 9 червня 2021 року, під час виконання навчального завдання над морським районом Республіки Болгарія, літак МіГ-29 ВПС Болгарії втратив радіозвʼязок і зник із радарів о 00:45», — йдеться в повідомленні.
У Міноборони Болгарії наголосили, що негайно розпочали пошуково-рятувальну операцію, яка триває досі. До пошуків залучені ВМС, сили Об’єднаного командування спеціальних операцій, прикордонну поліцію та ВПС.
Також в район аварії виїхали міністр оборони Георгій Панайотов і начальник оборони адмірал Еміль Єфтімов.
Через інцидент тактичні вправи з бойовою стрільбою «Шабла-21» припинили.
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