У Росії встановили місце аварії пасажирського літака Ан-26. Він ішов на посадку у складних умовах

Російські екстрені служби встановили місце падіння пасажирського літака Ан-26, на борту якого перебували 28 людей.

Як повідомляють повідомляють РИА Новости і ТАСС, літак впав в Охотське море.

Звʼязок із рейсом № 251 Петропавловськ-Камчатський — Палана зник за 10 хвилин перед маневром при заході на посадку в 9 кілометрах від селища Палана. За даними Росавіації, літак ішов на посадку у складних погодних умовах (туман і сильна хмарність).

Уламки літака шукають вертольоти Мі-8 і спецлітак.

Уряд Камчатського краю тим часом опублікував список із 22 пасажирів, серед яких виявилися двоє дітей. Майже всі пасажири — жителі селища Палана. У списку голова селища, начальник мобілізаційного відділу адміністрації та його дружина, а також начальник фінансового управління адміністрації.

Слідчий комітет почав розслідувати порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту.

Гендиректор АТ «Камчатське авіапідприємство» Олексій Храбров заявив, що літак був технічно справний.