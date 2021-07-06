У Росії встановили місце аварії пасажирського літака Ан-26. Він ішов на посадку у складних умовах

Російські екстрені служби встановили місце падіння пасажирського літака Ан-26, на борту якого перебували 28 людей.
Як повідомляють повідомляють РИА Новости і ТАСС, літак впав в Охотське море.
Звʼязок із рейсом № 251 Петропавловськ-Камчатський — Палана зник за 10 хвилин перед маневром при заході на посадку в 9 кілометрах від селища Палана. За даними Росавіації, літак ішов на посадку у складних погодних умовах (туман і сильна хмарність).
Уламки літака шукають вертольоти Мі-8 і спецлітак.
Уряд Камчатського краю тим часом опублікував список із 22 пасажирів, серед яких виявилися двоє дітей. Майже всі пасажири — жителі селища Палана. У списку голова селища, начальник мобілізаційного відділу адміністрації та його дружина, а також начальник фінансового управління адміністрації.
Слідчий комітет почав розслідувати порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту.
Гендиректор АТ «Камчатське авіапідприємство» Олексій Храбров заявив, що літак був технічно справний.
- Уранці 6 липня на Камчатці зник пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 22 пасажири і шість членів екіпажу. Літак мав приземлитися в аеропроту Палани о 05:50, але незадовго до цього звʼязок з ним втратили.