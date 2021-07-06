В России установили место крушения пассажирского самолета Ан-26. Он шел на посадку в сложных условиях

Российские экстренные службы установили место крушения пассажирского самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек.
Как сообщают сообщают РИА Новости и ТАСС, самолет упал в Охотское море.
Связь с рейсом № 251 Петропавловск-Камчатский — Палана пропала за 10 минут перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. По данным Росавиации, самолет шел на посадку в сложных погодных условиях (туман и сильная облачность).
Обломки самолета ищут вертолеты Ми-8 и спецсамолет.
Правительство Камчатского края тем временем опубликовало список из 22 пассажиров, среди которых оказались двое детей. Почти все пассажиры — жители поселка Палана. В списке глава поселка, начальник мобилизационного отдела администрации и его жена, а также начальник финансового управления администрации.
Следком начал расследовать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Гендиректор АО «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров заявил, что самолет был технически исправен.
- Утром 6 июля на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет должен был приземлится в аэропроту Паланы в 05:50, но незадолго до этого связь с ним пропала.