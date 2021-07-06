В России пропал пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 28 человек

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС, самолет перестал выходить на связь и, предварительно, упал в море или вблизи угольного разреза у поселка Палана.

Район маршрута Ан-26, который совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, исследуют два вертолета и спецсамолет.

В готовность привели военный Ил-38. В предполагаемые районы крушения выдвинулись группы спасателей.