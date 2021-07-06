У Росії зник пасажирський літак Ан-26. На борту перебували 28 людей

У Росії на Камчатці зник пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 22 пасажири, зокрема дитина, і шість членів екіпажу.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на управління МНС, літак перестав виходити на звʼязок і, попередньо, впав у море або поблизу вугільного розрізу біля селища Палана.

Район маршруту Ан-26, який здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана, прочісують два вертольоти та спецлітак.

У готовність привели військовий Іл-38. В імовірні райони падіння вийшли групи рятувальників.