Кількість жертв падіння військового літака на Філіппінах зросла до 45

У результаті падіння літака C-130 Hercules Збройних сил Філіппін у неділю, 4 липня, загинули щонайменше 45 людей. Такі дані оприлюднило Міноборони країни, передає AFP.

C-130, на борту якого були близько 100 військовослужбовців, розбився під час заходу на посадку на острові Холо в провінції Сулу. Як повідомляють філіппінські ЗМІ, транспортник з невідомої причини втратив потужність і не дотягнув до злітно-посадкової смуги, впавши серед житлових будівель.

Майже всі пасажири C-130 — випускники військових училищ, вони прямували до нового місця служби.

За даними Міноборони, в результаті падіння літака загинули 45 осіб. З них 42 — військовослужбовці, ще троє — цивільні. Крім того, понад 50 людей госпіталізовані. Йдеться про 49 військових і чотирьох місцевих жителів.

Досі тривають пошуки пʼяти солдатів, які перебували на борту літака, що розбився.