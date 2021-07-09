В Швеции разбился самолет с парашютистами. Погибли 9 человек

В Швеции, в окрестностях города Эребру разбился одновинтовой самолет для прыжков с парашютом, на борту которого находились пилот и восемь пассажиров.
Об этом сообщают Associated Press и Deutsche Welle.
Губернатор округа Эребру сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Небольшой самолет De Havilland DHC-2 Beaver разбился вскоре после взлета и загорелся. Все погибшие были членами местного клуба парашютистов.
Управление по расследованию авиационных происшествий создало комиссию и предварительно считает, что самолет не смог набрать достаточную высоту, из-за чего рухнул на землю.
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