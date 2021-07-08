МЗС: У секретних вʼязницях на окупованому Донбасі утримують понад 3,5 тисячі українців

За даними українських правоохоронців, у секретних вʼязницях на окупованих територіях перебувають понад 3,5 тисячі українців.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Під час івенту в рамках 47-ї сесії Ради ООН з прав людини спільно Джапарова заявила, що згідно з даними Офісу генерального прокурора, на тимчасово непідконтрольній території України розташовано близько 160 секретних в’язниць, у яких незаконно утримуються більше ніж 3,5 тисячі громадян України.

Джапарова закликала об’єднати зусилля, аби ліквідувати усі подібні незаконні об’єкти на Донбасі. Зокрема, перший замісник голови МЗС вимагає, аби Росія припинила перешкоджати роботі регіональних та міжнародних правозахисних організацій й допустити їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування з затриманими особами.

«Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України у 2018 році», — додала Джапарова.