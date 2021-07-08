МИД: В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3,5 тысячи украинцев

По данным украинских правоохранителей, в секретных тюрьмах на оккупированных территориях находятся более 3,5 тысячи украинцев.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.
Во время ивента в рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека совместно Джапарова заявила, что согласно данным Офиса генерального прокурора, на временно неподконтрольной территории Украины расположено около 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержатся более 3,5 тысячи граждан Украины.
Джапарова призвала объединить усилия, чтобы ликвидировать все подобные незаконные объекты на Донбассе. В частности, первый заместитель главы МИД требует, чтобы Россия прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустить их в места лишения свободы, обеспечив конфиденциальность общения с задержанными.
«Хочу напомнить, что даже специальному докладчику ООН по предупреждению пыток господину Нилсу Мельцеру, российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе во время его визита в Украину в 2018 году», — добавила Джапарова.
- Накануне прокуратура объявила подозрение двум боевикам «ДНР», которых считает руководителями и организаторами подпольной тюрьмы «Изоляция» на территории Донецка.
- Ранее расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция» — концлагере «МГБ ДНР» на базе артплатформы «Изоляция» в Донецке. Это уроженцы Донецкой области Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев.