Суд визнав компанію «Богдан Моторс» банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав компанію «Богдан Моторс», яка входить до корпорації «Богдан», банкрутом.

Про це йдеться у рішенні суду від 6 липня.

Судді ухвалили рішення про банкрутство та розпочали процедуру ліквідації. Перед тим ще в квітні суд задовольнив реєстр вимог кредиторів на загальну суму в 6,7 мільярда гривень. Серед тих, хто вимагав від компанії повернути борги, є Укрексімбанк, Міжнародний інвестиційний банк, UniCredit Bank, компанії «Саревін Інвестментс», «Фінворк» та інші.

У виданні finbalance зазначають, що у низки кредиторів простежується зв’язок із власниками корпорації «Богдан», куди і входить компанія «Богдан Моторс». А саме — з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Наприклад, син і батько Гладковського є міноритарними акціонерами Міжнародного інвестиційного банку.