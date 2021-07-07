Суд признал компанию «Богдан Моторс» банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал компанию «Богдан Моторс», входящую в корпорацию «Богдан», банкротом.

Об этом говорится в решении суда от 6 июля.

Судьи приняли решение о банкротстве и начали процедуру ликвидации. Перед тем еще в апреле суд удовлетворил реестр требований кредиторов на общую сумму в 6,7 миллиарда гривен. Среди тех, кто требовал у компании вернуть долги, есть Укрэксимбанк, Международный инвестиционный банк, UniCredit Bank, компании «Саревин Инвестментс», «Финворк» и другие.

В издании finbalance отмечают, что у ряда кредиторов прослеживается связь с владельцами корпорации «Богдан», куда и входит компания «Богдан Моторс». А именно — с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. Например, сын и отец Гладковского являются миноритарными акционерами Международного инвестиционного банка.