Суд признал компанию «Богдан Моторс» банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал компанию «Богдан Моторс», входящую в корпорацию «Богдан», банкротом.
Об этом говорится в решении суда от 6 июля.
Судьи приняли решение о банкротстве и начали процедуру ликвидации. Перед тем еще в апреле суд удовлетворил реестр требований кредиторов на общую сумму в 6,7 миллиарда гривен. Среди тех, кто требовал у компании вернуть долги, есть Укрэксимбанк, Международный инвестиционный банк, UniCredit Bank, компании «Саревин Инвестментс», «Финворк» и другие.
В издании finbalance отмечают, что у ряда кредиторов прослеживается связь с владельцами корпорации «Богдан», куда и входит компания «Богдан Моторс». А именно — с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. Например, сын и отец Гладковского являются миноритарными акционерами Международного инвестиционного банка.
- 28 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками на завод «Кузня на Рыбальском» в Киеве и в подразделения компании «Богдан Моторс».
- В 2019 году НАБУ задерживало бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Чиновника и его компанию «Богдан Моторс» подозревали в завышении цен на автомобильную технику для ВСУ. Гладковский, как и его сын Игорь, сейчас являются подозреваемыми по делу о хищении и коррупции в оборонной промышленности.