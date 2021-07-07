Хакери зламали сервери Нацкомітету республіканців. Байден скликає нараду з питань безпеки

Хакери, яких повʼязують із російським урядом, зламали компʼютерні системи Національного комітету Республіканської партії (RNC) США.

Це сталося приблизно тоді, коли повʼязане з Росією хакерське угруповання REvil здійснило кібератаку на компанію-розробника програмного забезпечення Kaseya, повідомляє Bloomberg.

Кібератаку на сервери Нацкомітету Республіканської партії здійснили учасники угруповання APT 29, або Cozy Bear. Їх повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки Росії та підозрюють у тому, що саме вони у 2016 році атакували Національний комітет Демократичної партії.

Тоді злам програмного забезпечення SolarWinds компанії Microsoft назвали «найбільшою у світі» хакерською атакою.

Однак представники Нацкомітету Республіканської партії заперечують злам своїх компʼютерних систем. Речник Нацкомітету республіканців Майк Рід пояснив, що вони розслідують цю справу і вже повідомили про неї Департамент національної безпеки та ФБР.

«Microsoft повідомила нам, що один із наших провайдерів, Synnex, міг бути викритий. Поки немає ознак того, що RNC зламали чи викрали якусь інформацію», — додав він.

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс сьогодні скликають нараду безпекових посадовців, щоб обговорити можливі кроки з протидії кібератакам. Зустріч відбудеться в рамках реакції США на третю атаку, яку пов’язують із хакерами, базованими в Росії.