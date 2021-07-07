Хакеры взломали серверы Нацкомитета республиканцев. Байден созывает совещание по вопросам безопасности

Хакеры, которых связывают с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

Это произошло примерно тогда, когда связанная с Россией хакерская группировка REvil совершила кибератаку на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, сообщает Bloomberg.

Кибератаку на серверы Нацкомитета Республиканской партии осуществили участники группировки APT 29, или Cozy Bear. Их связывают со Службой внешней разведки России и подозревают в том, что именно они в 2016 году атаковали Национальный комитет Демократической партии.

Тогда взлом программного обеспечения SolarWinds компании Microsoft назвали «крупнейшей в мире» хакерской атакой.

Однако представители Нацкомитета Республиканской партии отрицают взлом своих компьютерных систем. Представитель Нацкомитета республиканцев Майк Рид объяснил, что они расследуют это дело и уже сообщили о нем в Департамент национальной безопасности и ФБР.

«Microsoft сообщила нам, что один из наших провайдеров, Synnex, мог быть раскрыт. Но пока нет признаков того, что RNC взломали или похитили какую-то информацию», — добавил он.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня созывают совещание чиновников по вопросам безопасности, чтобы обсудить возможные шаги по противодействию кибератакам. Встреча состоится в рамках реакции США на третью атаку, которую связывают с хакерами, базирующимися в России.