Nintendo представила нову версію своєї консолі Switch

Компанія Nintendo офіційно представила нову модель консолі Switch.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Нова модель називатиметься Nintendo Switch OLED. Вона отримала OLED-екран діагоналлю 7 дюймів (у оригінальній консолі діагональ становила 6,2 дюйма), а також вбудовані динаміки з поліпшеним звуком й 64 гігабайти внутрішньої памʼяті.
Повідомляється, що оновлена консоль підтримуватиме всі ігри для оригінальної Switch. Контролери і док-станція також будуть взаємозамінні. Консоль надійде в продаж 8 жовтня.
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