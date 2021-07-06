Nintendo представила нову версію своєї консолі Switch

Компанія Nintendo офіційно представила нову модель консолі Switch.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Нова модель називатиметься Nintendo Switch OLED. Вона отримала OLED-екран діагоналлю 7 дюймів (у оригінальній консолі діагональ становила 6,2 дюйма), а також вбудовані динаміки з поліпшеним звуком й 64 гігабайти внутрішньої памʼяті.

Повідомляється, що оновлена консоль підтримуватиме всі ігри для оригінальної Switch. Контролери і док-станція також будуть взаємозамінні. Консоль надійде в продаж 8 жовтня.