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Nintendo представила нову версію своєї консолі Switch

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Nintendo представила нову версію своєї консолі Switch

Nintendo.com

Компанія Nintendo офіційно представила нову модель консолі Switch.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Нова модель називатиметься Nintendo Switch OLED. Вона отримала OLED-екран діагоналлю 7 дюймів (у оригінальній консолі діагональ становила 6,2 дюйма), а також вбудовані динаміки з поліпшеним звуком й 64 гігабайти внутрішньої памʼяті.

Повідомляється, що оновлена консоль підтримуватиме всі ігри для оригінальної Switch. Контролери і док-станція також будуть взаємозамінні. Консоль надійде в продаж 8 жовтня.

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  • У грудні 2019 року журнал Tіme опублікував 10 гаджетів, які найбільше позначилися на розвитку технологій з 2010 по 2019 рік. У список увійшла і консоль Nintendo Switch.