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Nintendo представила новую версию своей консоли Switch

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Nintendo представила новую версию своей консоли Switch

Nintendo.com

Компания Nintendo официально представила новую модель консоли Switch.

Об этом сообщается на сайте компании.

Новая модель будет называться Nintendo Switch OLED. Она получила OLED-экран диагональю 7 дюймов (у оригинальной консоли диагональ составляла 6,2 дюйма), а также встроенные динамики с улучшенным звуком и 64 гигабайта внутренней памяти.

Сообщается, что обновленная консоль будет поддерживать все игры для оригинальной Switch. Контроллеры и док-станция также будут взаимозаменяемы. Консоль поступит в продажу 8 октября.