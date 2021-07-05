ДБР викрило групу посадовців, які намагалися заробити на лісових пожежах у Луганській області

Державне бюро розслідувань викрило схему діючих і колишніх посадових осіб держпідприємств, які заробляли на лісових пожежах у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Чиновники виставляли на біржу лісоматеріали за заниженими цінами, а в документах прописували, що вони нібито згоріли під час пожеж у 2020 році. Частину деревини взагалі не вказували в документах. За цією схемою розікрали матеріалів на понад 2 мільйони гривень.

ДБР в організації схеми підозрює підприємця, який обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів. Його спільниками були посадові особи підприємств «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» та «Новоайдарське лісомисливське господарство», а також експосадовці Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, зокрема його колишній начальник.

Встановлено, що про схему знали правоохоронці, але вони за хабарі «закривали очі» на порушення.

У різних населених пунктах Луганської області 2 липня співробітники ДБР зупинили 26 вантажівок із деревиною у причепах. Загалом у вантажівках везли 800 кубів деревини, а за документами — тільки 308 кубів. Понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого врахування.

Правоохоронці направили до суду клопотання про накладення арешту на лісопродукцію, машини і документацію. Справу розслідують за статтею про зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).