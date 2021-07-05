Біля «Берестейської» відвалилася арматура шляхопроводу. Вона пробила скло автівки, що проїжджала під ним

На проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» зі шляхопроводу впав фрагмент арматури, який пробив лобове скло автомобіля, що саме проїжджав під мостом.

Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

За даними каналу, ніхто не постраждав. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» уже обстежують конструкції шляхопроводу. Найближчим часом там виконають першочергові протиаварійні роботи.

Також у КМДА обіцяють масштабну реконструкцію шляхопроводу. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту. «Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори», — повідомляють у КМДА.