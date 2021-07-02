Під мостом Патона прорвало тепломережу. «Київтеплоенерго» намагається ліквідувати аварію

Під мостом Патона в Києві стався прорив магістральної тепломережі.
Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.
Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження. Там триває підготовка до ремонтних робіт, які проводитимуть верхолази. Спеціалісти також відкачують воду з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.
Тепломережу під мостом Патона збудували 59 років тому – у 1962 році. «Київтеплоенерго» стверджує, що за два роки реконструювало 270 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові, наперед ізольовані труби із системою сигналізації про пошкодження.
- 20 травня в Києві біля станції метро «Деміївська» з боку бібліотеки Вернадського стався масштабний прорив тепломережі. Гаряча вода била гейзером на кілька десятків метрів.