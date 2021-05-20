У Києві на Деміївці прорвало теплотрасу. Через гейзер постраждали мінімум 12 авто

У Києві біля станції метро «Деміївська» з боку бібліотеки Вернадського стався масштабний прорив тепломережі. Гаряча вода била гейзером на кілька десятків метрів.

Про це повідомляють «Київ Оперативний» і пресслужба КМДА.

Аварія сталася о 14:48 під час гідравлічних випробувань на ТЕС-5. Потужний прорив спровокував високий тиск у трубі. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже перекрила воду і ліквідує наслідки аварії.

Пошкоджений трубопровід експлуатувався ще з 1978 року. Комунальні служби зазначають, що перевіряли тепломережу, щоб вчасно виявити слабкі місця і зменшити ризик аварій.

Прорив пошкодив десятки автомобілів. Фрагменти асфальту і каміння побили мінімум 12 авто, а вода затопила всю парковку, на якій стояли машини.