В Киеве на Демеевке прорвало теплотрассу. Из-за гейзера пострадали минимум 12 авто

В Киеве возле станции метро «Демеевская» со стороны библиотеки Вернадского произошел масштабный прорыв теплосети. Горячая вода била гейзером на несколько десятков метров.

Об этом сообщают «Киев Оперативный» и пресс-служба КГГА.

Авария произошла в 14:48 во время гидравлических испытаний на ТЭС-5. Мощный прорыв спровоцировало высокое давление в трубе. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» уже перекрыла воду и ликвидирует последствия аварии.

Поврежденный трубопровод эксплуатировался еще с 1978 года. Коммунальные службы отмечают, что проверяли теплосеть, чтобы вовремя обнаружить слабые места и уменьшить риск аварий.

Прорыв повредил десятки автомобилей. Фрагменты асфальта и камни побили минимум 12 авто, а вода затопила всю парковку, на которой стояли машины.