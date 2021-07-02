Под мостом Патона прорвало теплосеть. «Киевтеплоэнерго» пытается ликвидировать аварию

Под мостом Патона в Киеве произошел прорыв магистральной теплосети.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» локализовала место повреждения. Там идет подготовка к ремонтным работам, которые проведут высотники. Специалисты также откачивают воду из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.

Теплосеть под мостом Патона построили 59 лет назад — в 1962 году. «Киевтеплоэнерго» утверждает, что за два года реконструировало 270 км трубопроводов. Вместо старых прокладывают новые, заранее изолированные трубы с системой сигнализации о повреждениях.