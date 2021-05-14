У Києві капітально відремонтують міст Метро. Вперше з часів його будівництва

У Києві вперше з часів побудови у 1965 році капітально відремонтують міст Метро.

Про це пише пресслужба КМДА.

На пленарному засіданні Київради 13 травня було затверджено угоду про кредитне фінансування ремонту мосту. Його не ремонтували вже понад 50 років.

Гроші на це дає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Там виділяють кредит у розмірі 60 мільйонів євро.

«Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду — від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також він розповів, що на мосту планують розширити тротуари, аби облаштувати там велодоріжки, та підключити декоративне освітлення.