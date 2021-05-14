В Киеве капитально отремонтируют мост Метро. Впервые со времен его строительства

В Киеве впервые со времен постройки в 1965 году капитально отремонтируют мост Метро.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

На пленарном заседании Киевсовета 13 мая было утверждено соглашение о кредитном финансировании ремонта моста. Его не ремонтировали уже более 50 лет.

Деньги на это дает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Там выделяют кредит в размере 60 млн евро.

«Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда — от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также он рассказал, что на мосту планируют расширить тротуары, чтобы обустроить там велодорожки, и подключить декоративное освещение.