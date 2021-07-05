Возле «Берестейской» отвалилась арматура путепровода. Она пробила стекло машины, проезжавшей под ним

На проспекте Победы возле станции метро «Берестейская» с путепровода упал фрагмент арматуры и пробил лобовое стекло автомобиля, который как раз проезжал под мостом.

Об этом сообщает Telegram канал «Киев Оперативный».

По данным канала, никто не пострадал. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что специалисты коммунального предприятия «Киевавтодормост» уже обследуют конструкции путепровода. В ближайшее время там проведут первоочередные противоаварийные работы.

Также в КГГА обещают масштабную реконструкцию путепровода. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. «Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, из-за которого случаются заторы», — сообщают в КГГА.