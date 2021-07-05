Учительці київської школи, яка била дитину з аутизмом, повідомили про підозру. Їй загрожує штраф 850 гривень або виправні роботи

Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у кримінальному проступку класоводу першого класу однієї зі столичних шкіл, яка била дитину з аутизмом. Про це йдеться в заяві прокуратури.

Під час дізнання слідчі встановили, що інцидент, який потрапив на відео, стався в березні 2021 року. Тоді вчителька безпідставно била дитину з розладами аутистичного спектра.