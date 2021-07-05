Учительнице киевской школы, которая била ребенка с аутизмом, сообщили о подозрении. Ей грозит штраф 850 гривен или исправительные работы

Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении в уголовном проступке классному руководителю первого класса одной из столичных школ, которая била ребенка с аутизмом. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Во время дознания следователи установили, что инцидент, который попал на видео, произошел в марте 2021 года. Тогда учительница безосновательно била ребенка с расстройствами аутистического спектра.