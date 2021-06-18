В киевской школе учительница била ребенка с аутизмом. Ассистентке, которая это сняла, угрожают

В столичной школе № 58 учительница регулярно била ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Павел Сушко.

«Обычный урок в 1-м инклюзивном классе. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию. И этот случай не единичный. Дети выбегают из класса — не хотят видеть, как их друга будут бить», — сообщил он.

Нардеп сообщил, что такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым, пока ассистент учителя не выдержал и не прислал матери это видео. Сушко добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы и включить этот вопрос для рассмотрения временной следственной комиссии по защите прав детей.

Позже в своем Telegram-канале Сушко сообщил, что руководство управления образования Шевченковского района Киева грозит ассистенту уголовным производством якобы за то, что она не остановила учителя.