У київській школі вчителька била дитину з аутизмом. Асистентці, яка це зафільмувала, погрожують переслідуванням

У столичній школі № 58 вчителька регулярно била дитину з розладами аутистичного спектра.

Про це у Facebook повідомив нардеп, заступник голови фракції «Слуги народу» Павло Сушко.

«Звичайний урок в 1-му інклюзивному класі. Вчитель не знаходить інший підхід і спільну мову з дитиною з розладами аутистичного спектра, окрім як через рукоприкладство і агресію. І цей випадок непоодинокий. Діти вибігають з класу — не хочуть бачити, як їхнього друга будуть бити», — повідомив він.

Нардеп повідомив, що таке відношення до дітей тривалий час залишалося прихованим, аж поки асистентка вчителя не витримала і не надіслав матері це відео. Сушко додав, що має намір звернутися до правоохоронців та включити це питання до розгляду тимчасової слідчої комісії із захисту прав дітей.