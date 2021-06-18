У київській школі вчителька била дитину з аутизмом. Асистентці, яка це зафільмувала, погрожують переслідуванням

У столичній школі № 58 вчителька регулярно била дитину з розладами аутистичного спектра.
Про це у Facebook повідомив нардеп, заступник голови фракції «Слуги народу» Павло Сушко.
«Звичайний урок в 1-му інклюзивному класі. Вчитель не знаходить інший підхід і спільну мову з дитиною з розладами аутистичного спектра, окрім як через рукоприкладство і агресію. І цей випадок непоодинокий. Діти вибігають з класу — не хочуть бачити, як їхнього друга будуть бити», — повідомив він.
Нардеп повідомив, що таке відношення до дітей тривалий час залишалося прихованим, аж поки асистентка вчителя не витримала і не надіслав матері це відео. Сушко додав, що має намір звернутися до правоохоронців та включити це питання до розгляду тимчасової слідчої комісії із захисту прав дітей.
Пізніше у своєму Telegram-каналі Сушко повідомив, що керівництво управління освіти Шевченківського району Києва погрожує асистентці кримінальним провадженням за те, що вона не зупинила вчителя.
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