У Росії зареєстрували рекордну за пів року кількість нових випадків коронавірусу — понад 25 тисяч

У Росії за добу зареєстрували рекордну за пів року кількість нових випадків коронавірусу — 25 142. Про це в неділю, 4 липня, повідомив федеральний оперативний штаб.
У попередній раз таку кількість нових хворих влада фіксувала 2 січня. Тоді за добу виявили 26 301 випадок COVID-19.
Після кількох днів, коли фіксувалася рекордна кількість летальних випадків, число померлих дещо скоротилося. За минулу добу від коронавірусу та ускладнень в Росії померли 663 людини.
Різкий сплеск нових випадків COVID-19 медики повʼязують з поширенням штаму «Дельта».
- З початку пандемії в Росії виявили майже 5,611 млн випадків COVID-19, 137 925 людей померли.
- У квітні газета The New York Times провела аналіз офіційних даних під час пандемії, охопивши США і 14 країн Європи. Росія виявилася лідером за надлишковою смертністю.