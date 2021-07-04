В России зарегистрировали рекордное за полгода число новых случаев коронавируса — более 25 тысяч

В России за сутки зарегистрировали рекордное за полгода число новых случаев коронавируса — 25 142. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил федеральный оперативный штаб.

В предыдущий раз такое количество новых больных власти фиксировали 2 января. Тогда за сутки выявили 26 301 случай COVID-19.

После нескольких дней, когда фиксировалось рекордное количество летальных исходов, число умерших сократилось. За минувшие сутки от коронавируса и осложнений скончались 663 человека.

Резкий всплеск новых случаев COVID-19 медики связывают с распространением штамма «Дельта».