В России зарегистрировали рекордное за полгода число новых случаев коронавируса — более 25 тысяч

В России за сутки зарегистрировали рекордное за полгода число новых случаев коронавируса — 25 142. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил федеральный оперативный штаб.
В предыдущий раз такое количество новых больных власти фиксировали 2 января. Тогда за сутки выявили 26 301 случай COVID-19.
После нескольких дней, когда фиксировалось рекордное количество летальных исходов, число умерших сократилось. За минувшие сутки от коронавируса и осложнений скончались 663 человека.
Резкий всплеск новых случаев COVID-19 медики связывают с распространением штамма «Дельта».
- С начала пандемии в России выявили почти 5, 611 млн случаев COVID-19, 137 925 из заразившихся умерли.
- В апреле газета The New York Times провела анализ официальных данных во время пандемии, охватив США и 14 стран Европы. Россия оказалась лидером по избыточной смертности.