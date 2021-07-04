У США від коронавірусу почали вакцинувати тварин у зоопарках

У Північній Каліфорнії зоопарк Окленду проводить експериментальну вакцинацію тварин від коронавірусу. Для цього використовують препарат від компанії Zoetis, який схвалило міністерство сільського господарства США.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

Zoetis надала 11 тисяч вакцин для майже 70 зоопарків у всій країні.

Тигри, чорні ведмеді, ведмеді-грізлі, гірські леви і тхори входять у групу з підвищеним ризиком інфікування, саме тому вони вже отримали першу з двох доз препарату. Також зоопарк планує вакцинувати приматів, кажанів і свиней.

«Ми безмежно раді, що тепер можемо краще захистити наших тварин за допомогою цієї вакцини, і дуже вдячні Zoetis не тільки за створення препарату, але і за пожертвування вакцин нам і десяткам інших зоопарків», — сказав віцепрезидент ветеринарних служб в Оклендському зоопарку Алекс Герман.