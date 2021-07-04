В США от коронавируса начали вакцинировать животных в зоопарках

В Северной Калифорнии зоопарк Окленда проводит экспериментальную вакцинацию животных от коронавируса. Для этого используют препарат от компании Zoetis, который одобрило министерство сельского хозяйства США.

Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Zoetis предоставила 11 тысяч вакцин для почти 70 зоопарков по всей стране.

Тигры, черные медведи, медведи-гризли, горные львы и хорьки входят в группу с повышенным риском, именно поэтому они уже получили первую из двух доз препарата. Также зоопарк планирует привить приматов, летучих мышей и свиней.

«Мы безмерно рады, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины, и очень благодарны Zoetis не только за ее создание, но и за пожертвование нам и десяткам других зоопарков», — сказал вице-президент по ветеринарным услугам в Оклендском зоопарке Алекс Герман.