Facebook пояснив, чому користувачі у усьому світі почали отримувати попередження про екстремістський контент

Компанія Facebook пояснила, чому користувачі в усьому світі почали отримувати попередження про екстремістський контент. Це тестування нової функції в США.

Про це пишуть BBC і Reuters.

Кілька днів користувачі публікують скріншоти повідомлень від Facebook, які при натисканні перенаправляють на службу підтримки. «Ви стурбовані тим, що хтось із ваших знайомих стає екстремістом?» — йдеться в одному з повідомлень Facebook. Ще одне повідомлення говорить про те, що користувач міг піддаватися впливу шкідливого екстремістського контенту.

У Facebook заявили, що тестують цю функцію в США у якості пілотного проєкту. Це частина ініціативи Facebook Redirect, спрямованої на боротьбу з екстремізмом. До проєкту залучені сторонні організації, тому повідомлення можуть отримувати не тільки американський користувачі.

«Цей тест — частина нашої ширшої роботи з оцінки способів підтримки користувачів Facebook, які могли взаємодіяти з екстремістським контентом або можуть знати когось, хто стикається з цим ризиком», — заявив представник компанії.