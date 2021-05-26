У Facebook слідом за Instagram можна буде приховувати вподобайки

Facebook та Instagram вирішили дати можливість користувачам приховувати кількість лайків під своїми дописами. Ця функція вже доступна на Instagram, а протягом кількох тижнів з’явиться й у Facebook.

Про це йдеться у спільному релізі соцмереж.

Приховати вподобайки в Instagram можна у налаштуваннях у категорії «Дописи» (Posts) — «Приховати лічильник уподобань і переглядів» (Hide Like and View Counts).