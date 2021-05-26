В Facebook вслед за Instagram можно будет скрывать лайки

Facebook и Instagram решили позволить пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями. Эта функция уже доступна на Instagram, а в течение нескольких недель появится и в Facebook.
Об этом говорится в совместном релизе соцсетей.
Скрыть лайки в Instagram можно в настройках в категории «Записи» (Posts) — «Скрыть счетчик лайков и просмотров» (Hide Like and View Counts).
Отображение лайков можно как настраивать для каждого поста (до и после публикации), так и отключить их для всей ленты.
В соцсетях объяснили, что решили дать пользователям выбор — использовать эту функцию или нет. Во время тестирования пришли к выводу, что для одних пользователей скрывать лайки оказалось удобно, других же эта функция раздражала.
- В декабре 2020 года Instagram ввела функцию исчезающих сообщений, а в ноябре обновила дизайн стартового экрана (главной страницы). В приложении на главном экране появились вкладки Reels и Shop.