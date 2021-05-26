В Facebook вслед за Instagram можно будет скрывать лайки

Facebook и Instagram решили позволить пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями. Эта функция уже доступна на Instagram, а в течение нескольких недель появится и в Facebook.

Об этом говорится в совместном релизе соцсетей.

Скрыть лайки в Instagram можно в настройках в категории «Записи» (Posts) — «Скрыть счетчик лайков и просмотров» (Hide Like and View Counts).