Facebook объяснил, почему пользователи во всем мире начали получать предупреждения об экстремистском контенте

Компания Facebook объяснила, почему пользователи во всем мире начали получать предупреждения об экстремистском контенте. Это тестирование новой функции в США.

Об этом пишут BBC и Reuters.

Несколько дней пользователи публикуют скриншоты сообщений от Facebook, которые при нажатии перенаправляют на службу поддержки. «Вы обеспокоены тем, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?» — говорится в одном из уведомлений Facebook. Еще одно уведомление говорит о том, что пользователь мог подвергаться воздействию вредоносного экстремистского контента.

В Facebook заявили, что тестируют эту функцию в США в качестве пилотного проекта. Это часть инициативы Facebook Redirect, направленной на борьбу с экстремизмом. К проекту привлечены сторонние организации, потому сообщения могут получать не только американский пользователи.

«Этот тест — часть нашей более широкой работы по оценке способов поддержки пользователей Facebook, которые могли взаимодействовать с экстремистским контентом или могут знать кого-то, кто подвергается риску», — заявил представитель компании.