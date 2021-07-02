Лукашенко розповів про «антитерористичну операцію» в Білорусі, після якої хоче висунути претензії «самому канцлеру Німеччини»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про завершення у країні «масштабної антитерористичної операції» і пообіцяв висунути претензії керівництву Німеччині.

Так він пояснив своє запізнення на церемонію вручення державних нагород у Палаці Незалежності, передає «Пул Первого».

«Після сьогоднішнього закінчення заходів за лінією контррозвідки ми вже не якомусь Гайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини. Про це пізніше», — сказав Лукашенко, припускаючи, що таким чином Захід тисне на країну.

Також він згадав введені ЄС санкції проти Білорусі. Однак Лукашенко не пояснив, про яку «операцію» йдеться, хто брав у ній участь і кого знешкоджували.