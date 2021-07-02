Лукашенко рассказал об «антитеррористической операции» в Беларуси, после которой хочет предъявить претензии «самому канцлеру Германии»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о завершении в стране некой «масштабной антитеррористической операции» и пообещал предъявить претензии руководству Германии.

Так он объяснил свое опоздание на церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает «Пул Первого».

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — сказал Лукашенко, предполагая, что таким образом Запад давит на страну.

Также он упомянул введенные ЕС санкции против Беларуси. Однако Лукашенко не объяснил, о какой «операции» идет речь, кто принимал в ней участие и кого в итоге обезвредили.