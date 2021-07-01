У Китаї святкують 100-річчя Комуністичної партії. Лідер країни Сі Цзіньпін заявив про перемогу над бідністю і погрожував «зовнішнім силам»

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін 1 липня виступив у Пекіні з нагоди сторіччя Комуністичної партії Китаю — її заснували у 1921 році. Партія безперервно править протягом останніх 72 років після перемоги у тривалій громадянській війні 1949 року.

Про це повідомляє Reuters.

Виступ Сі Цзіньпіна на площі Тяньаньмень тривав близько години. Переважно він говорив про успішну ролі Компартії в розвитку країни, а також погрожував тим, хто хоче «поневолити» Китай.

«Китайський народ ніколи не дозволить іноземним силам залякувати, пригнічувати або поневолювати нас. Той, хто буде діяти таким чином, розібʼє собі голову і проллє кров на залізну стіну плоті та крові 1,4 мільярда китайців», — заявив глава КНР.

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Сі сказав, що китайська нація піднялася на ноги, а ті часи, коли китайський народ дозволяв іншим розпоряджатися його долею — «епоха принижень», пішли безповоротно.

Також лідер держави наголосив, що в Китаї назавжди покладено край абсолютній бідності: «Ми сповнені небувалого ентузіазму і просуваємося вперед — до побудови модернізованої соціалістичної держави, наміченої до 100-річчя КНР [у 2049 році]».

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Щодо автономій Цзіньпін заявив: «Ми будемо захищати національний суверенітет, свої інтереси безпеки і розвитку, забезпечувати стабільність у Гонконгу і спеціальному адміністративному районі Макао. Ми також повинні вжити рішучих заходів для того, щоб завдати нищівного удару по спробах забезпечити так звану незалежність Тайваню».